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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Köpeğin kurtarılmasından detaylar

Parmak Köpek Bild Demir Parmaklık Sulama Kanalı 

-Ekiplerin kanal kenarına gelen köpeği yakalayarak demir parmaklıklar arasından dışarı çıkarması
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinden geçen sulama kanalında yaşandı. Bir köpeğin sulama kanalında çırpındığını gören vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kanal kenarına gelen köpeği yakalayarak demir parmaklıklar arasından dışarı çıkardı. Su içmek için kanala girdiği öğrenilen ve ekiplerce çıkarılan köpek doğaya salıverildi.
Vatandaşlar köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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