Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Sulama kanalındaki köpek

Köpek Bild Sulama Kanalı 

-Köpeği itfaiye ekiplerinin alması ve çıkarması
-Çıkarılan köpeği ekiplerin taşıması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı Özlüce Mahallesi yakınlarından geçen ve zemini nebati otlarla kaplı olan sulama kanalının içerisine bilinmeyen bir nedenle köpek düştü. Çamura saplanan köpeği akşam saatlerinde fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye arama kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği Yenice birimi ekipleri, köpeği kanal içerisinden çıkardı. Vücudunda sıyrıklar oluşan köpek, Tarsus Belediyesi Köpek Barınağı ekiplerine teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı