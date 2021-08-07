Sulama kanalına düşen adamın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı

-Yakınlarından detaylar

-Sulama kanlı ve genel

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da sulama kanalına düştüğü iddia edilen 4 çocuk babası adam, 8 gün sonra yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Cansız bedeniyse sulama kanalından vinç yardımıyla çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Perşembe günü Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Mardin yolu üzerinde bulunan Balaban Köprüsü'nde yaşandı. Vatandaşlar, köprü üzerinde yürüyen bir adamın aniden ortadan kaybolduğunu gördü. Suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye koşan vatandaşlar, DSİ'ye ait kanalını kontrol ettiklerinde şahsın akıntıya kapıldığını gördü. Akıntının sürüklediği şahıs kısa süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden polisler, dalgıç ekiplerine haber verdi. Yapılan arama çalışma faaliyetleri sonrası 8 gün sonra yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan cesedin 57 yaşındaki Hasan Can’a ait olduğu belirlendi. Ceset, jandarma ve dalgıç polis ekiplerinin gözetiminde vinç yardımı ile sulama kanalından çıkarıldı. 4 çocuk babası Hasan Can’ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

