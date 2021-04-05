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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar

Sulama havuzuna düşen köpeği el ele verip kurtardılar

Sulama havuzundan köpeği kurtarma videosu

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

Sosyal Medya Köpek Kamera 


- Amasya’nın merkeze bağlı Aydınlık köyünde sulama havuzuna düşüp mahsur kalan köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Birkaç gün önce Amasya Aydınlık köyünde, bahçelerini ilaçlamaya giden Burak Elmas (36), babası Nurettin elmas (60) ve oğlu Deha Nurettin Elmas (10) bir köpeğin sulama havuzuna düştüğünü fark ettiler. Burak Elmas, hiç düşünmeden boş sulama havuzuna girerek düşen köpeği babasıyla birlikte kurtardı. Sulama havuzuna düşen köpeğin korktuğu kameraya yansıdı. Gerçekleştirilen kurtarma anları Burak Elmas’ın oğlu Deha Nurettin Elmas (10) tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Kurtarılan köpek sulama havuzundan çıktıktan sonra arkasına bakarak koşarak ayrıldı. (SS)
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