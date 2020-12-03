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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
SUKOVUŞAN - Ermenistan işgalinden 26 yıl sonra kurtarılan Sukovuşan, eski günlerine dönmeye hazırlanıyor

SUKOVUŞAN - Ermenistan işgalinden 26 yıl sonra kurtarılan Sukovuşan, eski günlerine dönmeye hazırlanıyor

- Madagiz Barajından detaylar - Göletin drone görseli - Sukovuşan'ın drone görseli - Terkedilen binalardan detaylar - Kullanılamaz hale gelmiş askeri araçlardan detaylar - Kilise detaylarıSUKOVUŞAN (AA) - Azerbaycan 'ın 3 Kasım'da 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği Sukovuşan, yaşamın tekrar başlayacağı günü bekliyor. Köy, Azerbaycan 'ın birçok önemli tarım alanına su vermeye başlayan Madagiz Barajı ve Hristiyan Kafkas halklarından Albanlara ait Aziz Yeğişe Kilisesi gibi önemli tarihi, kültürel ve ekonomik değerlere sahip. Bölge, yaklaşık 29 kilometrelik Terter yolundaki mayınların temizlenmesi ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar yerleşime hazır hale gelecek.

Tarım Askeri Araç 

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