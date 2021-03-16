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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Şuhut'ta yüksek kesimler beyaza büründü

- Şuhut'ta yüksek kesimler beyaza büründü

Şuhut'ta kar yağışı

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

Karahisar Kar Yağışı Irak 


- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı sonucu bazı yüksek kesimler beyaza büründü. Afyonkarahisar genelinde devam eden kar yağışı Şuhut ilçe merkezinde de devam ederken, Başören köyü ve yüksek kesimlerindeyse kar yağışı etkili oldu. Dün gece yarısı başlayan kar yağışı kısa süre içerisinde etrafı beyaza bürürken köy halkıysa kar yağışından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her bahar yaz havasında geçen mevsim şartları, bu yazı ise yerini kar yağışına bıraktı.
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