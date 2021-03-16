- Şuhut'ta yüksek kesimler beyaza büründü



- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı sonucu bazı yüksek kesimler beyaza büründü. Afyonkarahisar genelinde devam eden kar yağışı Şuhut ilçe merkezinde de devam ederken, Başören köyü ve yüksek kesimlerindeyse kar yağışı etkili oldu. Dün gece yarısı başlayan kar yağışı kısa süre içerisinde etrafı beyaza bürürken köy halkıysa kar yağışından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her bahar yaz havasında geçen mevsim şartları, bu yazı ise yerini kar yağışına bıraktı.



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