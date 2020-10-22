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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şuhut'ta sis etkili oldu

Şuhut'ta sis etkili oldu

Sisten detay

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

Polis Jandarma Güvenlik Önlemi Karahisar Polis Ekipleri 


- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sabah erken saatlerde etkili olan sisli hava olumsuzluklara nedne olurken özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Şuhut’ta sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle özellikle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, jandarma ve polis ekipleri ise kazaların yaşanmaması için yollarda güvenlik önlemi aldı. Sisli hava güneşin kendisini daha fazla görmeye başlaması ile etkisini kaybetmeye başladı.
(RD-GC)
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