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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu

Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu

Şuhut'ta şiddetli yağış etkili oldu -Şiddetli yağış pazar esnafına zor anlar yaşattı

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-Pazaryeri esnafı sağanak yağış esnasında zor anlar yaşadı detaylı görüntü
-Şiddetli yağış esnasında su birikintileri detaylı görüntü
-Çarşı Merkez esnafı işyeri önünde dükkan önünde su birikintileri temizleme detaylı görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağış özellikle ilçede kurulan pazardaki esnafa zor anlar yaşattı. Şuhut'ta akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ilçe kapalı pazaryerinde kurulan semt pazarındaki esnafların sıkıntı yaşamasına neden oldu. Esnaflarla birlikte pazara alışverişe gelen vatandaşlarda zaman zaman büyük sıkıntılar çekti. Yağıştan dolayı bazı dükkan ve bodrum katları su basma tehlikesi yaşarken, esnaflar dükkanlarının önünde biriken suyu tahliye etmek zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi boş buldukları dükkan ve brandaların altına sığınmakta buldu. Yağıştan dolayı trafikte olumsuz etkilenirken, sürücülerde su birikintilerinden dolayı yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.
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