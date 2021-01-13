Şuhut'ta sağanak etkili oldu

--etkili sağanak yağış detay görüntü

--etkili sağanak yağış dolayısıyla mahalle ve sokaklarda su birikintileri detaylı görüntü

--



( AFYON KARAHİSAR)- Şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokaklarda su birikintisine sebep oldu AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Şuhut'ta dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokaklarda su birikintisine sebep oldu. İlçe merkezinde vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışırken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. (RD-Y)



loading...