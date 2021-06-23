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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şuhut'ta kuvvetli yağış buğday ve haşhaş ekili alanlara zarar verdi

Şuhut'ta kuvvetli yağış buğday ve haşhaş ekili alanlara zarar verdi

Haşhaş ve buğday Ekin yerlerinden genel detay görüntü

Yağmur Haşhaş Karahisar 

-Renk değiştirmiş Haşhaş ekin yerlerinden detay görüntü
-Kuvvetli yağışlardan dolayı yan yatmış buğday Ekin yerlerinden detaylı görüntü
-Çiftçi Süleyman Çoban röportaj
-Çiftçi Umut Furkan Yaylalı röportaj

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir haftadır süren kuvvetli yağış ilçenin bazı kesimlerinde ekili olan buğday ve haşhaşlara zarar verdi. Kuvvetli yağışın ardından ekili alanlardaki buğdaylar yan yatarken haşhaşlar ise renk değiştirdi. Çiftçi Süleyman Çoban konu ile ilgili açıklamalarında, "Haşhaşları dolu vurunca ağızları açıldı çok büyük zarar var. Haşhaş var, fasulye var, yonca var hepsini dolu vurdu" dedi.
Bir diğer çiftçi Umut Furkan Yaylalı ise, "15 gündür hemen hemen her gün yağmur yağdığı için buğdaylarımız yan yatmış durumdadır. Yine çiftçimizin zararı var her türlü. Allah'tan gelen bir şey bu, yapacak bir şey yok" dedi.
(RD-Y)
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