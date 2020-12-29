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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi

Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi

-Şuhut merkezde yağmur üst kesimlerde ise kar bereketi

Akalan Karahisar Yağan Kar Yağışı Irak 

--üst kesimlerde başlayan kar yağışı beyaza bürünme anı detay görüntü
--İlçe merkezinde başlayan yağmur detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan kar şaşkınlığa neden olurken, vatandaşlar kar yağışını memnuniyetle karşıladı. Şuhut ilçe merkezinde yağan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağmur yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde rakımın yüksek olduğu Kumalar Dağı ve Başören köyünde ise kar yağışı baş gösterdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Öte yandan, yağmur ve kar yağışı kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği ilçede sevinçle karşılandı. (RD-GC)
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