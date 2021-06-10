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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şuhut Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı

Şuhut Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı

Afyonkarahisar'da gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Basın Açıklaması Hasta Yakını Polis Ekipleri Yangın Tatbikatı Sivil Savunma 

-Şuhut Devlet Hastanesi yangın tatbikatı detay görüntü
-UMKE ve itfaiye ekiplerinin hastane üst tarafındaki bölümde mağdur kalmış hasta ve personelleri kurtarış anı detay görüntü
-UMKE ekipleri Yaralı şahsın kurtarıp sedyede Şuhut Devlet Hastanesi iç birimine getiriliş anı detay görüntü
-Yangın tatbikatı esnasında hastane içerisindeki hasta yakınını görmek için tartışma başlattı şahsı polis ekiplerinin olaya el atarak yakalanması ve polis arabasına götürülüş anı detay görüntü
-Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız basın açıklaması

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar gerçekleştirildi.
Yaklaşık 20 kişinin katıldığı tatbikatta personeller performansları ile göz doldurdu. Şuhut Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikata UMKE, 112 Acil servis, itfaiye, polis ve hastane personelleri katıldı.
Tatbikattan önce hastane personellerinin tamamına sivil savunma, doğal afetler, hasta tahliyesi, kırmızı kod ve yangın tedbirleri konulu eğitimi verildi.
Olası bir afet, deprem ve olumsuzluklara karşı gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının da canlandırıldığı tatbikatta, hastane birim personellerine eğitimlerin uygulamalı gösterilmesinin ardından hastanedeki yangın söndürme ekipmanlarının nasıl kullanılacağı konuları personellere aktarıldı. Yangın sistemi de test edildi Eğitimin ardından uygulama aşamasına geçildi. Senaryo gereği tatbikatta hastanede çıkan yangında 2. katta mahsur kalan hasta ve yaralılar kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar için daha sonra Acil Servis’in dışında triyaj (tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi) alanları oluşturuldu. Bununla birlikte tatbikatta hastane yangın otomasyonunun denenmesi ve çalışır halde olması da test edilmiş oldu. Tatbikatın ardından Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi KBB Uzmanı Dr. Erkan Yıldız, çalışmanın başarılı geçtiğini belirterek bütün katılımcılara emeği geçen herkese teşekkür etti. (RD-GC)
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