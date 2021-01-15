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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Şuhut beyaza büründü

Şuhut beyaza büründü

Kar yağışı detay görüntü

Kar Suyu Karahisar Kar Yağışı 

-Kar yağışının sevincini yaşayan vatandaşlar röp.
-ilçe merkez esnaflarının kar yağışı dolayısıyla iş yerlerinin önlerinde biriken kar suyu birikintilerini temizlemesi detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sabah erken saatlerde ani bastıran kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı. Şuhut’ta sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının mutluluğunu yaşayan Şuhut’lu vatandaşlar durumu sevinç ile karşılarken, sürücüler ise kar yağışından dolayı trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçe merkez esnafları ise kar yağışı dolayısıyla iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizledi. İlçe halkı kurak geçen iklim dolayısıyla kar yağışının bir bereket olduğunu dile getirerek kar yağışıyla beraber bütün musibetlerin kaybolmasını dilediklerini belirttiler.
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