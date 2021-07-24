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- Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı

- Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı

Barajdan görüntüler

( HARTUM ) HARTUM

Olağanüstü Hal Sel Baskınları Şiddetli Yağış Başkent Köprü 


- Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Mavi Nil’in su seviyesinde rekor artış kaydedilirken, sel uyarısı yapıldı. Sudan medyasında yer alan haberlere göre, başkent Hartum ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Mavi Nil'in su seviyesinde rekor seviyede artış kaydedildi. Nehrin su seviyesindeki yükselme sonucu Merowe Barajı'nın kapılarının sel baskınlarını önlemek için açılmaya zorlandığı ifade edildi. Sudanlı yetkililerin bugün erken saatlerde olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği belirtilerek, bugünden itibaren ülkenin kuzeyindeki Merowe Barajı yakınlarındaki yerleşim bölgeleri için sel uyarısı yapıldığı aktarıldı. Sel nedeniyle tarım arazileri, evler ve köprülerin zarar görebileceği ifade edildi.
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