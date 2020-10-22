Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Sudan'daki gösterilerde İsrail bayrağı ateşe verildi

- Sudan'daki gösterilerde İsrail bayrağı ateşe verildi

olay yeri

Ekonomik Kriz Geçici Hükümet Müzakere Hükümet İsrail Bayrağı 

-göstericilerin İsrail bayrağına ateşe verdikleri an

( HARTUM ) HARTUM

- Sudan'da dün geçici hükümeti karşıtı düzenlenen gösterilerde İsrail bayrağı ateşe verildi.
Sudan'da ekonomik kriz nedeniyle dün geçici hükümeti karşıtı gösteriler düzenlendi.
Başkent Hartum'da düzenlenen gösteriler sırasında Sudanlılar, ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi girişimini protesto etti. Protestocular, ülkelerinin ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için tüm girişimleri reddettiklerini vurgulayarak, İsrail bayrağını ateşe verdi. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan'ın da bu sürece dahil olabileceği öne sürülmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israil Hayom gazetesi dün Sudan ile ABD arasında devam eden müzakerelerin ardından Hartum yönetiminin Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldığını iddia etmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı