- Sudan'daki gösterilerde İsrail bayrağı ateşe verildi

-göstericilerin İsrail bayrağına ateşe verdikleri an



( HARTUM ) HARTUM



- Sudan'da dün geçici hükümeti karşıtı düzenlenen gösterilerde İsrail bayrağı ateşe verildi.

Sudan'da ekonomik kriz nedeniyle dün geçici hükümeti karşıtı gösteriler düzenlendi.

Başkent Hartum'da düzenlenen gösteriler sırasında Sudanlılar, ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi girişimini protesto etti. Protestocular, ülkelerinin ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için tüm girişimleri reddettiklerini vurgulayarak, İsrail bayrağını ateşe verdi. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan'ın da bu sürece dahil olabileceği öne sürülmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israil Hayom gazetesi dün Sudan ile ABD arasında devam eden müzakerelerin ardından Hartum yönetiminin Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldığını iddia etmişti.



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