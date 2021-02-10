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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Sudan'da kurulan geçiş döneminin ikinci hükümeti yemin etti

- Sudan'da kurulan geçiş döneminin ikinci hükümeti yemin etti

- Yemin töreninden görüntü, detay.

( HARTUM ) HARTUM

Benin Yemin Töreni Askeri Darbe Başkent Hükümet 


- Sudan'da kurulan geçiş döneminin ikinci hükümeti, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk'un önünde yemin etti. Sudan’da 2019'daki askeri darbenin ardından başlayan geçiş döneminin ikinci hükümeti kuruldu. Toplamda 26 bakandan oluşan hükümetin lideri Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El-Burhan, başkent Hartum'daki Başkanlık Sarayı’nda Başbakan Abdullah Hamduk'un önünde yemin etti. Kabine İşleri Bakanı Khaled Omar Youssef yemin törenin ardından yaptığı açıklamada, yeni hükümetin geçiş programını temsil eden beş önceliğe sahip olduğunu ve bunların da en önemlisinin, yaşanan zorlukların kaldırılması ve ekonomik reform olduğunu belirtti.
Başbakan Abdullah Hamduk pazartesi günü yaptığı açıklamada ise, asker, sivil ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlere ait temsilcilerin yer aldığı yeni kabinenin üyelerini açıklamıştı.
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