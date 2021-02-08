- Sudan’da hayat pahalılığı protesto edildi

--Yanan otobüsler

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( HARTUM ) HARTUM



- Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü. Gösterilerin ardından eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü. Öğrencilerin de katıldığı gösteriler sırasında en az 2 otobüsün ateşe verildiği ve bazı dükkanların yağmalandığı bildirildi.

Göstericiler, eyaletteki hayat pahalılığını, ekmek, su ve ulaşım eksiklikleri nedeniyle sokağa çıktıklarını belirtti.

Eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada, eyalette yaşanan şiddet olayları kınanarak, çıkan olaylar nedeniyle eyalette acil durum ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve 14 Şubat Pazar gününe kadar okulların askıya alındığı duyuruldu. Hükümet, olayları araştırmak için yüksek bir komite kurulacağını belirtti.





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