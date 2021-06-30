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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Sudan'da güvenlik güçleri, başkanlık sarayı önündeki protestoculara müdahale etti

- Sudan'da güvenlik güçleri, başkanlık sarayı önündeki protestoculara müdahale etti

Protestodan detay

Güvenlik Güçleri Ekonomik Kriz Göz Yaşartıcı Gaz Askeri Müdahale Muhalefet 

-Güvenlik güçlerinin müdahalesi

( HARTUM ) HARTUM

- Sudan'da güvenlik güçleri, başkent Hartum'daki başkanlık sarayı önünde Başbakan Abdullah Hamduk ve hükümeti karşıtı protesto edenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce kişi, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle sokaklara döküldü. Başkent Hartum'daki başkanlık sarayı önünde toplanan protestocular, Başbakan Abdullah Hamduk ve hükümetinin görevden ayrılmasını, siyasi ve ekonomik reformlar yapılmasını talep etti. Güvenlik güçleri ise başkanlık sarayı önünde protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Öte yandan, Sudan muhalefet güçleri, geçtiğimiz günlerde ülkedeki ekonomik krizi nedeniyle Abdullah Hamduk hükümetini devirmek için protesto gösterileri düzenlenmesi için çağrıda bulunmuştu. Başbakan Hamduk, ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolarda 2019 yılında eski Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in askeri müdahaleyle devrilmesinin ardından geçiş döneminin ilk hükümetini kurmuştu.
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