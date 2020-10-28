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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sudaki 'geçersiz' parayı almak isterken canından oluyordu

Sudaki 'geçersiz' parayı almak isterken canından oluyordu

Sudaki para

İlk Müdahale Hastane Yaşam Mücadelesi Olay Yeri İnceleme Elektrik Akımı 

-Vatandaşların olay yerindeki görüntüsü
-Polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Akedaş ekiplerinin çalışmaları
-Paranın itfaiye tarafından sudan çıkarılışı
-Paranın polis tarafından incelenmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) - Sudaki "geçersiz" parayı almak isterken canından oluyordu- Kahramanmaraş'ta suda gördüğü parayı almak isterken elektrik akımına kapılan 14 yaşlarındaki çocuk sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri’nin yüzeyinde gördüğü ve geçersiz olduğu anlaşılan 200 TL’lik banknotu almak için suya giren çocuk, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay, Ceyhan Nehri’nin Hamidi Veli Köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan ve Suriyeli olduğu değerlendirilen 14 yaşlarındaki bir çocuk, nehir yüzeyindeki 200 TL’lik banknotu gördü. Parayı almak için nehre giren çocuk, sondaj kuyusundaki elektrik akımına kapıldı. Akıntıya kapılan ve sürüklenen çocuğu fark eden vatandaşlar, hemen nehre atladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve hayati tehlikesi bulunan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve Akedaş ekipleri sevk edildi. Akedaş ekipleri, paranın bulunduğu noktada yaptıkları incelemede, elektrik akımı olduğunu tespit etti. Akımın kesilmesinin ardından nehre giren itfaiye ekipleri, dibe çöken parayı kanca yardımıyla çıkardı. Yapılan incelemede, paranın üzerinde ‘geçersizdir’ yazdığı belirlendi. Polis ekipleri, yaşam mücadelesi veren çocuğun kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. (MRT-
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