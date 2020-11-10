Suda 09.05'te dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtılar - ANTALYA
- 14 kişilik öğrenci grubu dalış yaptıkları suda 09.05'te dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açmaları - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun açıklamasıANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anıldı. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencileri, Konyaaltı Sahili falezler üzerindeki Şehitlik Parkı yakınında denize açıldı. 14 kişilik öğrenci grubu dalış yaptıkları suda 09.05'te dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
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