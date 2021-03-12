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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Suçüstü yakalandı, önce ‘pişmanım’ ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi

Suçüstü yakalandı, önce ‘pişmanım’ ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi

Şüphelinin sırtında çuvalla gidişi (güvenlik kamerası)

Hastane Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Oto Hırsızlık 

-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi
-Hastaneden çıkışta konuşması

( KONYA ) KONYA

- Konya’da otomobilden hırsızlık yaparken yakalanan oto hırsızlık faresi lakaplı hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada önce ‘pişmanım’ dedi, ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi.
Hırsızlık olayı, merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde bulunan park halindeki araçta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine oto hırsızlık faresi lakaplı M.A.’yı (19) otomobilden hırsızlık yaparken yakaladı. Otomobilden kırıcı delici matkap ve taşlama makinesi gibi aletleri çalmaya çalışan şüpheli M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Şüpheli, gazetecilerin neden yaptın sorusuna önce ‘pişmanım’ dedi, ardından hastaneden çıkınca ‘oto hırsızlık faresi olacağım’ dedi.
Şüphelinin 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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