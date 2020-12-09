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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi

Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi

Arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Uyuşturucu Taciri Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Metamfetamin Alüminyum Folyo 


- Bursa’da sokakta suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısının evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu taciri evindeki maddelerin kendine ait olduğunu polise itiraf etti. 3 zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği, alınan istihbarat çalışmaları neticesinden B.A. (37) ve F.K. (27) isimli şahısları takibe aldı. Görükle Mahallesi Şen Sokak girişinde B.A.’nın üzerinde alüminyum folyoya sarılı 5 çıkı metamfetamin, 3,40 gram uyuşturucu selvia maddesi ve bin TL nakit para ile suçüstü yakalandı. Yanındaki F.K.‘nin de üzerinden 2,58 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren polisler, B.A.’nın Görükle Şen Sokak’taki evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 232,64 gram selvia maddesi, 12 çıkı satışa hazır 61 gram metamfetamin ile 1 adet zippo çakmak görünümlü hassas terazi ile uyuşturucu çıkılamakta kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. B.A. isimli şüphelinin evinde bulunan maddeleri kendisinin olduğunu da polislere itiraf ettiği öğrenildi. Mahkemede tutuklandı Burak Asi polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ((GB-
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