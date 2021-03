Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı

-- Zanlıların adliyeye götürüldükleri an



- Tekirdağ’da geçtiğimiz gün 53 yaşındaki bir vatandaşı silahla yaralayan 2 zanlı, İstanbul’da yakalandı. Olay, önceki gün 19.00 sularında Atatürk Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu alışverişinden dolayı anlaşmazlık yaşayan 2 zanlı, 1 kişiyi sokak ortasında silahla kovaladı. Kovalamaca esnasında zanlılardan birinin silahından çıkan mermiler, o esnada yolda yürümekte olan Abdulşeker Süvarioğulları'nın (53) çenesine ve göğsüne isabet etti. Zanlılar olay yerinden hızla kaçarken, Abdulşeker Süvarioğulları ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yakalandılar Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde teknik ve fiziki takip gerçekleştiren polis, zanlıları güvenlik kameralarından tespit etmeyi başardı. Olayda, M.Y. adlı bir kişiyi kovalayan D.T.’nin silahla ateş ettiği ve mermilerin sekerek Abdulşeker’e isabet ettiği ortaya çıktı. Uyuşturucu alışverişinden dolayı tartışmışlar D.T.’nin İstanbul’da saklandığını tespit eden polis, zanlıyı ve kovalamaca esnasında yanında bulunan B.T.’yi gözaltına aldı. 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. M.Y., D.T. ve B.T.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı ve bu konudan dolayı anlaşmazlık yaşadıkları öğrenildi. Öte yandan, çenesine ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralanan 53 yaşındaki Abdulşeker Süvarioğlulları’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



