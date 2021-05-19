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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Suça sürüklenen çocuklar için ‘Gençlik Atölyesi’ kuruldu

Suça sürüklenen çocuklar için ‘Gençlik Atölyesi’ kuruldu

-Atölyeden detaylar

Rehabilitasyon Yağlıboya Masa Tenisi Satranç 

--Dernek Başkanı Röp.
--Oyun alanları detay

( BURSA ) - (Özel) BURSA

- Bursa'da Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocukların ıslahı maksadıyla gençlik atölyesi açıldı. Gençlik atölyesi, suça sürüklenen gençlerin sanat, sosyal, kültürel ve manevi faaliyetler yoluyla geleceklerinin sağlam temellerle kurulmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Açılışa Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Bursa Kadın Ressamlar Derneği Başkanı Ruşen Ildız, müdür yardımcıları ve kurum personeli katıldı.
Gençlik atölyesine Bursa’nın ilk olma özelliğini taşıyan Bursa Kadın Ressamlar Derneği tarafından hazırlanan yağlıboya tablolar asıldı. Atölyede ebru, filografi , manevî rehberlik birimi ile masa tenisi, satranç, dart, canga gibi oyun alanları oluşturuldu. Atölyenin kurulmasının suç önleme konusunda büyük katkısı olacağını vurgulayan Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, “Müdürlüğümüz çatısı altında suça sürüklenen çocukların sosyalleşebileceği alanlar oluşturuluyor ve kurumumuzun suçla etkin mücadele fonksiyonu artıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gününde suça sürüklenen gençlere yönelik açılan atölyeye destek veren Bursa Kadın Ressamlar Derneği’ne teşekkür ederiz” dedi.
Bizimde gençlikten umudumuz var 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gençlere yönelik açılan bu atölye için gönüllü olarak resim çizerek merkeze hediye eden Bursa Ressam Kadınlar Derneği üyeleri adına söz alan Başkan Ruşen Ildız, “Derneğimize gelen teklif üzerine güzel bir amaca hizmet edecek olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki rehabilitasyon salonuna renklendirme yapmak istedik. Bu güzel işi de özellikle 19 Mayısa denk getirdik” ifadelerini kullandı. (AK-MŞ)
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