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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Suç örgütü üyesi Karaman'da kimlik değiştirmek isterken yakalandı

Suç örgütü üyesi Karaman'da kimlik değiştirmek isterken yakalandı

Zanlının sağlık raporu için hastaneye getirilişi

Hastane Akalan Sağlık Raporu Suç Örgütü Kimlik Değiştirme 

-Zanlının emniyete götürülmesi

( KARAMAN ) - KARAMAN

- Karaman Polisi, suç örgütüne üye olmak suçundan üç yıldır Mersin’de aranan şahsı, Karaman’da kimlik değiştirmek isterken yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Karaman Polisi Mersin’in Silifke ilçesinde suç örgütüne üye olmak ve birden fazla kişiyle birlikte tehdit olaylarına karıştığı ileri sürülen ve üç yıldır aranan O.A’nın (20), Karaman’da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler şahsı aramaya başladı.
O.A’nın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne kimlik değiştirmeye gidebileceği yönünde bilgiye ulaşan ekipler, müdürlük önünde tedbir aldı. Müdürlüğe gelen herkesin kimlik kontrolünü yapan ekipler, şahsı burada tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan O.A, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (MD-FM-
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