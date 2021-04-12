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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Suç örgütü operasyonunda Sedat Peker'in villasına baskın görüntüleri ortaya çıktı

Suç örgütü operasyonunda Sedat Peker'in villasına baskın görüntüleri ortaya çıktı

Polis kamerasına yansıyan helikopter ve yer kamerası görüntüleri

Akalan Kamera Suç Örgütü Dizüstü Bilgisayar Helikopter 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Mafya grupları ve suç örgütleriyle mücadeleye ara vermeden sürdüren İstanbul polisinin çok sayıda karanlık olayın sorumlusu olarak gösterilen Seder Peker grubuna düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri paylaşıldı. Peker’in havuzlu villasına yönelik helikopter destekli baskında çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan’da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan zanlıların alınan ek gözaltı süreleri ile birlikte emniyetteki sorguları sürerken, operasyona ilişkin emniyetten yeni görüntüler paylaşıldı. Kentteki mafya grupları ve suç örgütleriyle mücadeleye ara vermeden devam eden Organize Polisinin, suç örgütü lideri Peker’e ait Beykoz’daki havuzlu villaya helikopter destekli baskın anı emniyet kameralarına da yansıdı. Bugüne dek çok sayıda karanlık olayın sorumlusu olarak gösterilen söz konusu suç örgütünün liderinin yaşadığı villadaki baskında, silahlar, dizüstü bilgisayarlar ve dijital materyaller ile çek ve senetler ele geçirildi. (SK-RU
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