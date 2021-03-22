Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

( AYDIN ) - AYDIN

Şafak Operasyonu Suç Örgütü Kurusıkı Tabanca Polis Ekipleri Çelik Yelek 


- Aydın’ın Çine ilçesinde şantaj ve tehditle vatandaşlardan maddi menfaat sağlayan suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile özel harekat ekiplerinin desteğiyle Aydın’ın Çine ilçesinde şikayet üzerine iki aydır polis ekiplerinin takibinde olan ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet, kasten yaralama, ölümle tehdit ile şantaj olaylarına karışan şüphelilerin bulunduğu 11 ayrı adrese şafak operasyonu düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda M.A., E.A, İ.A, F.A., T.O., U.U., A.E., A.K.K. ve bir yaşı küçük şahıs gözaltına alınmıştı. 11 ayrı adreste yapılan aramalarda, toprağa gömülü vaziyette 1 adet kalaşnikof, kalaşnikofa ait 4 şarjör, 70 makineli tüfek mermisi, 6 av tüfeği, 1 pompalı, 6 kurusıkı tabanca, 4 tane kuru sıkı sürgüsü, 34 kurusıkı fişeği, 135 adet av tüfeği fişeği, 2 kama, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 sustalı bıçak, 1 çelik yelek ve bir miktar narkotik madde ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çine Adliyesi’ne sevk edildi. (OD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement