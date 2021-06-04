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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Operasyon anına ait görüntüler

Adli Kontrol Metamfetamin Suç Örgütü Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da polis ekiplerince çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde mafya tipi çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içerisinde bulunabilecek şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 ayrı adrese baskın yapıldı. 12 ekip ve 40 personel katıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 15 adet çeşitli şahıslar adına düzenlenmiş senet ile 34 adet boş senet, 6 adet cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve doküman ve bin 240 TL nakit para ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden C.G. ve B.C.T. adlı iki kişi, tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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