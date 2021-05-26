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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Suç makinesi tacizci öğretmen Şanlıurfa’da yakalandı

Suç makinesi tacizci öğretmen Şanlıurfa’da yakalandı

gözaltındaki şahsın jandarmadaki görüntüleri

Sahte Kimlik Öğretmen Hapis Cezası İstismar Öğretmenlik 

-adliyeye sevk edilmesi
-cezaevine götürülmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Osmaniye’de “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 7 yıldır aranan ve 7 ayrı suç dosyasından dolayı 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Şanlıurfa’da yakalandı. Osmaniye’de “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 7 yıldır aranan ve 7 ayrı suç dosyasından dolayı 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Şanlıurfa’da olduğu bilisini alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen M.Ş.’nin kaldığı eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.Ş. isimli şahıs saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada kardeşi adına sahte kimlik düzenlendiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-
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