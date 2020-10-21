- Suç makinası yakalandı: Önüne gelen herkesi dolandırmış

-Emniyet binasından görüntü

-Şahsın emniyetten çıkarılışı ve arabaya bindirilmesi

-Adliyeye götürülmesi



( MERSİN )- Mersin’de ağırlıklı olarak dolandırıcılıktan yaşı kadar suç dosyası olan, 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orhan Oğuz (30), polisin yaptığı titiz çalışma sonucunda yakalandı- Cezaevi firarisi olarak da aranan şahsın daha önce 2 kez güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği, geçmişte 50 farklı dosyadan ceza yediği ortaya çıktı- Emniyet çıkışı yüzünü maske ile gizlemeye çalışan şahıs, gazetecilerin sorularına ’sana ne’ diye cevap verdi MERSİN



- Mersin’de ağırlıklı olarak dolandırıcılıktan yaşı kadar suç dosyası olan, 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orhan Oğuz (30), polisin yaptığı titiz çalışma sonucunda yakalandı. Cezaevi firarisi olarak da aranan şahsın daha önce 2 kez güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği, geçmişte 50 farklı dosyadan ceza yediği ortaya çıktı. Emniyet çıkışı yüzünü maske ile gizlemeye çalışan şahıs, gazetecilerin sorularına ’sana ne’ diye cevap verdi. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ’dolandırıcılıktan’ birçok dosyası bulunan, açık ceza evinden izinli çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Orhan Oğuz isimli şahsın, ilçede de bir evde kaldığının istihbaratını aldı. Bunun üzerine titiz bir çalışma yürüten ekipler, şahsın Çavuşlu Mahallesinde kaldığını tespit etti. Belirlenen adrese özel hareket polislerinin desteğiyle operasyon düzenlenirken, şüpheli kaldığı ev ile yan bina arasındaki bölge saklanırken kıskıvrak yakaladı. Kesinleşmiş cezası, 30 farklı suçtan açık dosyası, 50 farklı suçtan cezası var İşlemleri için emniyete getirilen Oğuz’un yapılan incelemesinde ağırlıklı olarak dolandırıcılık, başkasına ait kredi kartlarını izinsiz kullanma, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme, hükümlü ve yükümlünün kaçması, bilişim sistemleri veya banka kredi sistemlerini kullanarak dolandırmak gibi birçok suçtan suç dosyasının olduğu görüldü.

Pandemi dolayısıyla açık cezaevinden Temmuz ayında izinli çıktığı ve geri dönmediği de belirlenen şahsın, 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 30 farklı suçtan da açık dosyasının bulunduğu tespit edildi. Zanlının geçmişte güvenlik güçlerinden kaçmak için 2 kez çatışmaya girdiği ve vurulduğu, ayrıca 50 farklı dosyadan da ceza yediği belirlendi. Şahsın karşısındaki kişilere önce güven verdiği, daha sonrada kendisinin olmayan birçok malı satarak dolandırıcılık olaylarını yaptığını da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı yüzünü maske ile gizlemeye çalışan şüpheli, gazetecilerin sorularına sadece "sana ne" diyerek cevap verdi. (KRY-



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