Şubat ayında güneşi gören ağaçlar çiçek açtı

-Çiçeklerden polen toplayan arıların görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp.

-Parklarda piknik yapan vatandaşlardan görüntü

-Çocukların parkta koşturmaları

-Vatandaşlar ile röp.

-detay



( DÜZCE -ÖZEL)- Vatandaşlar, kış mevsiminde güneşin tadını parklarda piknik yaparak çıkartıyor DÜZCE



- Şubat ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Düzce’de ağaçlar çiçek açtı. Parklarda yapraksız çiçek açan ağaçlar bazı vatandaşları endişelendirirken, güneşli havayı fırsat bilen Düzceliler ise kendilerini parklara atarak bahardan kalma günlerin tadını doyasıya çıkarttılar. Pandemi tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı evlerinde kalan Düzceliler, güneşli havada stres attı.Şubat ayında 18 dereceyi gören hava sıcaklıkları ağaçları aldattı. Kış mevsiminin yaşandığı Düzce’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Düzce’nin Bahçeşehir bölgesindeki ağaçlar çiçek açtı. Parklardaki ağaçlarda henüz yaprakları olmamasına rağmen çiçeklerin açması ise en çok bal yapmak için kovanlarından dışarı çıkan arılara yaradı. Ancak bazı vatandaşlar, kış mevsiminde açan çiçekler nedeniyle yağacak karda ve yaşanması olası don olayında ağaçların zarar göreceği endişesi yaşarken bazı vatandaşlar ise Şubat ayında çiçek açan ağaçların arasında dolaşmanın çok güzel olduğunu dile getirdiler.Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarttıDiğer taraftan pandemi tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle evlerinde kalan Düzceliler, güneşin sıcaklığını göstermesiyle birlikte park yerlerine hücum ederek stres attı. Büyükler, parklarda piknik yaparken büyüklerde yemyeşil çimlerin üzerinde doyasıya eğlendiler.Düzce’de Şubat ayında ilkbahardan kalma günler yaşanırken, Düzcelilerde pandemi süresinde kaldıkları evlerinden kendilerini kırlara, bahçelere attı. Güneşin sıcak yüzünün gören vatandaşlar, arkadaşlarıyla birlikte parklarda kurdukları masalarda piknik yapıp güneşin tadını çıkarttılar. Pandemi süresince göremedikleri arkadaşlarıyla parklarda hasret gideren vatandaşlar, güneşli güzel günü doyasıya yaşadılar. Çocuklar ise yemyeşil çimenlerin üzerinde oyunlar oynayarak, eğlenmenin tadına vardılar.



loading...