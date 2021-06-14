- Sualtı dans gösterisi hayran bıraktı - Dansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi

- Çin’de, bir festival öncesi gerçekleştirilen "Dua" sualtı dans gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Çin’de gerçekleştirilen Ejderha Teknesi Festivali eğlenceli gösterilere sahne oluyor. Festival öncesinde gerçekleştirilen Dua" sualtı dans gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dans gösterisi, "Tanrıça Luo'ya Övgü" isimli ünlü antik Çin tablosunda resmedilen sahneleri yorumluyor. Gösteriyi sahneleyen sanatçı, çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım