Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Sualtı dans gösterisi hayran bıraktı - Dansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi

- Sualtı dans gösterisi hayran bıraktı - Dansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi

Sualtı dans gösterisi detay

( PEKİN ) - Sualtı dans gösterisi hayran bıraktı- Dansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi PEKİN

Çekim Dans Gösterisi Festival Irak 


- Çin’de, bir festival öncesi gerçekleştirilen "Dua" sualtı dans gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Çin’de gerçekleştirilen Ejderha Teknesi Festivali eğlenceli gösterilere sahne oluyor. Festival öncesinde gerçekleştirilen Dua" sualtı dans gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dans gösterisi, "Tanrıça Luo'ya Övgü" isimli ünlü antik Çin tablosunda resmedilen sahneleri yorumluyor. Gösteriyi sahneleyen sanatçı, çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement