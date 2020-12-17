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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı

Su yükselince 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı

Ekiplerin botlarla kurtarma çalışmaları

Mahsur Kaldı Polis Jandarma Güvenlik Güçleri Şili 

-Genel ve detaylar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Genç ilçesinde suların yükselmesiyle oluşan bir adacık üzerinde mahsur kalan 6 kişilik aile botlarla ekipler tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde gezmeye çıkan bir aile, Murat Nehri'nden gelen suların az olduğunu görünce araçlar adacık tarafından geçti. Baraj kapaklarının açılması ile sular yükseldi, 6 kişilik aile mahsur kaldı. Mahsur kalanlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Mahsur kalanları kurtarmak üzere bölgeye jandarma, polis, İtfaiyesi, UMKE ekipleri ve rafting botları gönderildi. Bölgeye giden ekipler yaklaşık 4 saatlik çalışma ile adacık üzerinde kalanları botlarla kurtarıp kıyıya getirdi. Kurtarılanlara ait olan 2 araç ise adacık üzerinde kaldı.
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