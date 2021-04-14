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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Su ve yiyecek ihtiyacını karşılayan dağ keçileri, fotokapanla görüntülendi

Su ve yiyecek ihtiyacını karşılayan dağ keçileri, fotokapanla görüntülendi

Yaban keçilerinin su içmesi

Keçi Hayvan Irak Panda Trol 

-Yaban keçilerinin yem yemesi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da dağ keçilerinin su içmeleri için yerleştirilen sıvatlardan, ihtiyaçlarını giderme ve karınlarını doyurmaları fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaban hayvanlarının her mevsim ihtiyaçlarını gidermesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda kış süresince yaban hayatına yem desteği sunan ekipler, baharla birlikte hayvanların su ihtiyacının karışlanması için de çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz yaz yapılan çalışmalarla yüksek rakımlı bir çok alana sıvatlar yerleştirip, küçük göletler oluşturan ekipler, baharla birlikte kontrollerini yaptığı bildirildi.
Yapılan kontrollerde kaynaklardan gelen suların aktarıldığı, alanlara ayrıca foto kapanda yerleştirildi. Özellikle su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya gelen dağ keçileri ise yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. DKMP Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:" Elazığ Şube Müdürlüğümüzce, yaban hayvanlarının yaşama ortamlarının iyileştirilmesi kapsamında, su kıtlığı çekilen yerlere su ihtiyaçlarının karşılanması için bırakılan sıvatlarındaki sulardan ihtiyaçlarını karşıladıkları fotokapan görüntüleri ile tespit edilmiştir"denildi. (CK-HİV-Y)
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