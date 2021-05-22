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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Su tartışmasında baba ve oğlu vurularak öldürüldü

Su tartışmasında baba ve oğlu vurularak öldürüldü

olay yeri detayları

Jandarma Cenaze Akalan 

-jandarma ekipleri
-cenazelerin alınması
-detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Karacaören Köyü'nde akrabalar arasında tarla sulaması yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba oğul vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın Yıldızeli Karacaören Köyü'nde meydana geldi. Mustafa Yıldırım(55), oğlu Murat Yıldırım(30) ile aynı köyde ikamet eden S.A.(41), Ö.A.(42) ve E.A.(17) arasında arazi sulaması yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ö.A. tarafından kullanılan tabanca ile baba oğul vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olaydan sonra kaçan S.A.(41), Ö.A.(42) ve E.A.(17) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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