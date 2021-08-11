Su tankerindeki suyla serinlemeye çalıştılar



- Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar su tankerindeki suyla serinlemeye çalıştı, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hilvan’a bağlı Gölcük kırsal Mahallesinde stabilize yol çalışmasında sulama aracının fışkırttığı suyla serinlemeye çalışan ve oyun oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonuyla kamerasıyla kaydetti.

(MB-SD-

