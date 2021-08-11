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Su tankerindeki suyla serinlemeye çalıştılar
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Su tankerindeki suyla serinlemeye çalıştılar

Su tankerindeki suyla serinlemeye çalıştılar

Su fışkıran tanker ve kendilerini ıslatan çocuklar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Su Kamera Yol Çalışması Cep Telefonu 


- Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar su tankerindeki suyla serinlemeye çalıştı, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hilvan’a bağlı Gölcük kırsal Mahallesinde stabilize yol çalışmasında sulama aracının fışkırttığı suyla serinlemeye çalışan ve oyun oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonuyla kamerasıyla kaydetti.
(MB-SD-
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