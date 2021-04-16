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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Su sıçratma kavgası kanlı bitti

Su sıçratma kavgası kanlı bitti

olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL )-Başakşehir’de su sıçratma tartışmasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı İSTANBUL

İlk Müdahale Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir kişi, iş yerinin önünü temizlerken kendisine su sıçratan komşusuna pompalı tüfekle saldırmaya çalıştı. Arbede sırasında patlayan tüfek sahibini ağır şekilde yaraladı. Olay, Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. iddiaya göre, İmren Ş. (50) iş yerinin önünü temizlediği sırada komşusu Servet B’nin (55) üzerine su sıçradı. Bunun üzerine ikisinin arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Servet B., iş yerindeki pompalı tüfeğini alarak, İmren Ş’yi vurmak istedi. Ancak silahı ateşlemeden önce ikisinin arasında arbede çıktı. Çıkan arbede sonucu ikisinin arasında tüfek patladı. Tüfeğin ateşlemesi sonucu kurşun Servet B.’ye isabet etti. Kurşun nedeniyle Servet B. ağır şekilde yaralanarak yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, pompalı tüfeği ele geçirirken İmren Ş.’yi de gözaltına aldı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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