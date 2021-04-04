Su seviyesi yüzde 14'e kadar düşmüştü; oran yüzde 98’e yükseldi, Yuvacık Barajı’nda kapaklar açıldı

-Görüntü, tünelde "Barajın kapakları açıldı" kodu ile geçiliyor.

-NOT: Arşiv görüntü, 07.01.2021 tarihinde servis edilen "Yuvacık Barajı alarm veriyor, su seviyesi yüzde 14’e düştü"



( KOCAELİ ) - Su seviyesinin yüzde 98’e yükseldiği Yuvacık Barajı’nda kapaklar açıldı- Kuvvetli yağış uyarısı sonrasında, dolan barajın kapakları açıldı KOCAELİ



- Kocaeli’nin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’ndaki seviye yüzde 98’e ulaştı. Kocaeli bölgesi için verilen kuvvetli sağanak yağış uyarısı sonrasında, taşma riskine karşı barajın kapakları açıldı. Kocaeli'ye sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi ile alarm veren barajlardaki seviye, kış mevsiminde gelen kar sonrasında yükselmeye başladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda Ocak ayında yüzde 14’e kadar düşen su seviyesi bugün itibari ile yüzde 98’e ulaştı. Barajdaki su miktarı 50 milyon metreküp olarak ölçüldü. Barajı besleyen derelerin ve su kaynaklarında bulunan dağlardaki karların erimesi ile birlikte, baraja giren su seviyesinin saniyede 20 metreküp olduğu tespit edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Kocaeli bölgesi için kuvvetli sağanak yağış beklendiğinin açıklanması sonrasında ise Yuvacık Barajı’nın kapakları taşma riskine karşı açıldı. (MK-



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