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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti

Su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti

olay yerinde görüntü

Dalgıç Polis Jandarma Kurtarma Ekibi Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-kuyuda görüntü
-kurtarma ekibinde görüntü
-karabalıkta görüntü
-ambulans ta görüntü
-Genel ve Detay

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Aksa Mahallesi kırsalında yaşandı. Suriye uyruklu Burahan Beeho (65) evinin önünde bulunan su kuyusundan su almaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yaşlı adam ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı. Yaşlı adamın cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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