Su kuyusuna düşen çakal kurtarıldı

-Kuyuda mahsur kalan çakal detay

-Çakalın kuyudan çıkartılma anı

-Kurtarılan hayvanın doğaya salınması

-Hayvanı görerek ailesine bildiren 10 yaşındaki kız detay

-Röportaj



( KOCAELİ )-10 yaşındaki kız çocuğu fark etti, itfaiye ekipleri kurtararak doğaya saldı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ailesi ile birlikte ormanlık araziye dağ çileği toplamaya gittiği esnada 10 yaşındaki bir çocuk tarafından su kuyusuna düşerek mahsur kaldığı fark edilen çakal, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak doğaya salındı. Olay, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Karabıyık Sokak mevkiinde bulunan ormanlık arazide meydana geldi. Ormanlık alana ailesi ile birlikte dağ çileği toplamaya gelen 10 yaşındaki Zeynep Meva Öner isimli çocuk, arazi içerisinde bulunan su kuyusunun yanına gitti. Bu esnada kuyunun içerisinde mahsur kalan bir hayvan olduğunu gören küçük çocuk durumu ailesine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerince yapılan çalışma sonucu su kuyusuna düşerek mahsur kalan çakal kurtarıldı. Kurtarılan çakal doğaya salındı. Olayı anlatan küçük kız çocuğu Zeynep Meva Öner, “Biz buraya çilek toplamaya geldik. Gezerken kuyuyu gördüm ve o esnada kuyunun içerisinde bir hayvanın olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdik” dedi.





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