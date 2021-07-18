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Su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

Su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

Atın halatla yukarı çekilmesi

Su Nurtepe Irak 

-Kepçe ve itfaiye ekipleri
-Atın çıkarılması
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay ilçeye bağlı Konurtepe Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre havaların sıcak olması nedeniyle merada yaylanan at, su içmek için gittiği 5 metrelik su kuyusuna düştü. Atın kuyuya düştüğünü gören çobanlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe ve halat yardımıyla atı, düştüğü kuyudan kurtardı. Yaklaşık bir saat kuyuda kalan talihsiz at, kurtarılması sonrasında tekrar meraya bırakıldı.
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