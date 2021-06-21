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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Su kayağı göletine düşen 10 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı

Su kayağı göletine düşen 10 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı

Olayın gerçekleştiği göletten görüntü

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Karahisar Polis Ekipleri Su Kayağı 

-İnceleme yapan polislerden görüntü
-Çocukların atladığı tel örgülerden görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- 4 küçük çocuğun gezisi faciayla bitiyordu- 10 yaşındaki çocuğun düştüğü 1,5 metre derinliğindeki gölet az kalsın sonu oluyordu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da 1, metre derinliğindeki su kayağı göletine düşen 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulmak üzereyken son anda sesleri duyarak yardıma koşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri kurtarıldı. Olay, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşları 12-9 arasında değişen yabancı uyruklu dört arkadaş gezmek için Dörtyol Mahallesi’nde ki komplekse geldi. İddiaya göre, burada 4 arkadaş girişi yasak olan su kayağı göletine yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki tel örgütleri aşarak girdi. Gölet çevresinde gezmeye başlayan çocuklardan Mohammad S.R., (10) isimli çocuk ayağı kayınca suya düştü. Yüzme bilmeyen arkadaşlarının boğulmaya başladığını gören diğer çocuklar ise bağırarak yardım istedi. Çocuğu görevliler suya girerek kurtardı Sesleri duyan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri hemen çocukların yanına giderek duruma müdahale etti. Görevlilerden birisi derinliği 1,5 metre olan gölete girerek küçük çocuğu suyun içerisinde çıkardı. Görevliler sonrasında ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri Mohammad S.R.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise detaylı bir inceleme yaparak arkadaşları gözlerinin önünde boğulma tehlikesi atlatan 3 küçük çocuğu koruma altına alıp evlerine götürdü. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme çalışması sürüyor.
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