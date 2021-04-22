Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Su kanalında 4 tilki yavrusu bulundu

Su kanalında 4 tilki yavrusu bulundu

cep telefonu ile çekilen tilki yavruları

( MUĞLA ) MUĞLA

Su Kanalı Cep Telefonu Bulduk Hayvan Irak 


- Muğla’nın Köyceğiz ilçesi kırsal Ağla Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından su kanalı içinde sürüklenmiş halde bulunan 4 tilki yavrusu doğal yaşama bırakılana kadar bakım ve tedavilerinin yapılması için Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sağlıklı oldukları görülen 4 tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından teslim alınırken, bakımları sonrası tekrar doğal ortama bırakılacak. Yetkililer, yaban hayvanlarının yavrularını buldukları yerden almamalarını, yavruların annelerinin yakın bir yerde besin aramak için gittiğini vatandaşların bilmesini istedi. Elle özel bakımla beslenen yavruların doğal yaşam alanlarına bırakıldıklarında büyük zorluklar yaşayacakları uyarısında bulunan yetkililer, vatandaşların şüphelendikleri bir durum olması durumunda Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçmelerini istediler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement