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Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı

Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı

SAHİBİNİN KİM OLDUĞU BELLİ OLMAYAN KÖPEĞİN SU KANALI İÇERİSİNDE HAVLAMASI, KÖPEĞİN ÇIKARTILMA ÇALIŞMALARI, ÇIKARTILMASI

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

Su Esnaf Köpek Su Kanalı 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde su kanalına düşen Golden cins köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçenin Kavaklı Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesi yanında, esnaflar havlama sesi duymaları üzerine çevrede araştırma yaptı. Esnaflardan Halil Çürük, köpeğin su kanalında olduğunu fark etti. Ahşap merdiven ve halat bulan Çürük ve arkadaşları, çevre sakinlerinin de yardımıyla, köpeği düştüğü yerden çıkarmayı başardı. Köpeğin su kanalından çıkarılarak kurtarılması çevrede bekleyenlerce sevinçle karşılandı. (Tİ - EFE)
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