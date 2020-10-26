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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Su kanalına düşen araçtan yara almadan kurtuldu

Su kanalına düşen araçtan yara almadan kurtuldu

kaza yerinden detaylar

Kanald Su Kanalı Direksiyon 

-aracın kanaldan çıkarılması

( MALATYA ) - MALATYA

- Malatya’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, su kanalına düştü. Yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Edinilen bilgiye göre N.Ö. (54) idaresindeki 44 AU 160 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Kanalboyu’ndaki su kanalına düştü. Kazada yara almayan sürücü çevredeki vatandaşlarında desteği ile araçtan çıkarken, kaza nedeniyle yol tek taraflı bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerini olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, kanala düşen araç çekici yardımı ile çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (EA-CÖ-
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