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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Su kanalı kazısında 'antik mezar' bulundu

Su kanalı kazısında 'antik mezar' bulundu

sulama kanalı kazısında bulunan antik mezar detay görüntü

( MUĞLA )-Menteşe ilçesinin kırsal Gülağzı Mahallesinde Menteşe Belediyesi ekiplerinin sulama kanalı için yaptıkları kazıda Helenistik döneme ait içinde yaklaşık 6 bireyin bulunduğu toplu mezar bulundu MUĞLA

İş Makinesi Sulama Kanalı Kandil 


- Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesinde Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sulama kanalı kazısı sırasında Helenistik döneme ait antik mezar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Halliller sokak Yeşiltepe mevkiinde sulama hattı çalışması yapılırken iş makinesinin kepçesine sert bir kaya isabet etti. İş makinesinin kepçesi ile kırılan kaya parçası sonrası işçiler kopan kaya parçasının mezara ait olduğunu fark etti. İşçiler tarafından Menteşe Belediye yetkililerine bilgi verilmesi sonrası Zabıta ekipleri Müze Müdürlüğü’nü aradı. Muğla Müze Müdürlüğü tarafından mezarın bulunduğu alana Arkeolog ve Müze Müdürlüğü yetkilisi gönderildi. Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde arkeologlar tarafından yapılan çalışmada mezarın Helenistik dönemden kaldığı ortaya çıktı. Ula ilçesindeki Thera Antik kentinin bir mahallesi olduğu tahmin edilen ve Roma dönemine ait antik mezarın içinde küçük bir kandil ve 6 bireye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Muğla Müzesi yetkilileri ve Arkeologlar tarafından mezar çevresinin temizlenmesinin ardından Antropolog tarafından mezar içindeki kafatası ve kemikler numaralandırılarak alındı.
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