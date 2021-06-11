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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Tokat'ta bir evin bodrum katında kurulan su kabağı atölyesi

Sanat Eseri Yurt Dışı Uttu 

-İşlenmeyi bekleyen su kabakları
-Ev hanımı Sevgi Gürses'in su kabaklarını işlemesi
-Sevgi Gürses nröportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta içi boşalttıktan sonra kurutulan su kabakları dekoratif ürünler haline geliyor. Osmanlı zamanında su taşımada kullanılan kabaklar sanat eserine dönüşüyor. Evinin bodrum katını atölyeye çeviren 2 çocuk annesi Sevgi Gürses (45) el sanatı ile dikkat çekiyor. Yaz aylarında satın alarak kuruttuğu su kabaklarını tek tek işleyen Gürses, dekoratif lamba, abajur ve süs eşyası gibi ürünler yapıyor. Usta ellerde adete birer sanat eserine dönüşen su kabakları ise ilgi görüyor. Gürses, eski çağlarda savaşlarda su kabı, bakliyat saklamak için kullanılan kabakların günümüzde dekoratif lambalara objelere dönüştürüldüğünü söyledi.

Su kabaklarının birçok aşamadan geçerek ürün haline geldiğini belirten Gürses, “Su kabaklarının altını açıp içini temizliyorum. Kurutulduktan sonra desen çizerek deliyorum. Boyadıktan sonra da vernikliyorum. Son olarak elektrik aksamını içine yerleştirerek lambaya dönüştürmüş oluyoruz” dedi.
İşini çok severek yaptığını belirten Gürses, “Hobimden kazanç sağlıyorum. Bu benim için çok güzel bir şey. Su kabaklarına çok talep var. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından talepler oluyor.” diye konuştu.

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