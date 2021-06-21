Su kabakları kadınların hünerli ellerinde sanat eserine dönüşüyor

-İŞLEMLERİ BİTEN KABAKLAR

-KURS HOCASI NAİLE CAN İLE RÖPORTAJ

-KURSİYERLERLE RÖPORTAJ

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( BOLU -ÖZEL)- Geçmişte cenaze yıkamada kullanılan su kabakları evleri süslüyor BOLU



- Bolu’da, geçmişte cenaze yıkama işlemlerinde kullanılan su kabakları kadınların hünerli ellerinde sanat eserine dönüşerek evleri süslüyor. Bolu’da, geçmiş yıllarda cenaze yıkama işlemlerinde ve müzik aleti yapımında kullanılan su kabakları kadıların hünerli ellerinde sanat eserleri haline geliyor. Bolu Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan su kabağı işleme kursuna katılan kadınlar kendi imkanlarıyla yetiştirdikleri kabakları süs eşyası haline getiriyor. Özellikle pandemi döneminde kadınların yoğun ilgi gösterdiği su kabağı işleme kursuna katılan kadınların ellerinden çıkan ürünler aynı zamanda kendilerine ek gelir sağlıyor. Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak çalışan ve uzun yıllardır su kabağı işleme kursu veren Naile Can, “Kayıtlı 15 kursiyerimiz var. Ama pandemi döneminde alanımız 8 kişilik olduğu için bölüşümlü kursiyer alıyoruz. Yeni kayıtlarla kursiyer sayımız değişiyor” dedi.

“Herkesin gelmesini tavsiye ederim” Kursiyerlerden Gül Yeni, kursa 3 ay önce başladım. Çok zevkli çalışmalar yapıyoruz. Önce zor diye düşünmüştüm ama gayet zevkli ve kolay. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Şuan hobi olarak yapıyoruz. Sipariş alırsak maddi geliri de olacak” diye konuştu.

“Bütün ev hanımlarına tavsiye ederim” Yaptıkları ürünlerden ek gelir sağladıklarını söyleyen Özlem Keskin, “Çok severek yapıyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde evde oturup sıkılmaya hiç vaktimiz olmadan günümüzün büyük bölümünü burada geçiriyoruz. Güzel ürün elde ediyoruz. Evimizi ve başkalarının evlerini süslüyoruz. Hediyeler yapıyoruz. Sipariş alıp ek gelir de sağlıyoruz. Yani ev hanımları için ek gelir kazandırması çok güzel. Bütün ev hanımlarına tavsiye ederim” ifadelerini kullandı. “Böyle şeyler için hiç vaktim olmamıştı” Serap Karakış ise, “25 yıldır çalışıyordum. Böyle şerler için hiç vaktim olmamıştı. İşten ayrıldıktan sonra buraya geldim ve bunları yapmaya başladım. Çok keyifli. Tatil yerlerinde görüyordum ama çok pahalıydı. Alma fırsatım olmamıştı. Özellikle o dönemlerde bunu yapmaya karar vermiştim. Şuanda para kazanmıyoruz ama inşallah ileride o da olur” şeklinde konuştu.



