Su içen kediye şefkat

-Gencin su içen kedi için beklemesi ve detaylar



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir genç, sokakta su içtiğini fark edince kediyi rahatsız etmemek için dakikalarca bekledi.Tatvan'da el arabasıyla sokaktan geçen bir genç, yolda oluşan çukurda su içen kediyi görünce dakikalarca bekledi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler büyük takdir topladı. Gencin örnek davranışının yansıdığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde gencin kediyi rahatsız etmemek için el arabasıyla dakikalarca hareketsiz şekilde beklediği görülüyor. Kedinin suyunu içmesinden sonra gencin yoluna devam ettiği anlar da görüntülere yansıyor.



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