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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Su dolu menfezden geçen 7 koyun boğularak telef oldu

Su dolu menfezden geçen 7 koyun boğularak telef oldu

Olay yerinden görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Hayvan 

-Çoban ile Röportaj
-Telef olan koyunun görüntüsü
-Su dolu menfezin görüntüsü
-Belediye ekipleri menfezin suyunu çekmesi
-Polis ekipleri inceleme
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da çoban tarafından su dolu menfezden geçirilmeye çalışılan 7 koyun boğularak telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray ve Kırımlı Mahallelerinin bulunduğu E-90 karayolu kenarında yer alan mera alanında koyun sürüsü otlatan çoban Ömer Faruk Özdil (36), yolun karşı tarafındaki mera alanına ulaşmak için sürekli kullandığı menfezi kullanmak istedi. Kar ve yağmur yağışlarının etkisiyle menfezin su dolu olduğunu fark eden Ömer Faruk Özdil, durumu her iki mahalle muhtarına bildirdi. Bir süre suyun çekilmesini bekleyen çoban, otlatmak için çıkardığı koyun sürüsünü menfezden geçirmek zorunda kalınca, sürü halinde menfezden geçen koyunlar suya battı. Koyunlarının suya battığını gören çoban durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekipleri ve Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon ekipleri menfezdeki suyu tahliye ederken, polis ekipleri ise inceleme başlattı. Koyunları telef olan çoban Ömer Faruk Özdil (36), “Burası sürekli meraya geçtiğimiz alt geçit bizim. 20 gün önce aradım muhtarı haber verdim, bilgi verdim suyu çektirin diye çektirmemişler. Bugün geçerken de hayvanlarımız telef oldu. Suda boğuldular. Bir tanesi ölü, iki tanesi de ölmek üzere şu anda 20 tane hayvan çıkardım. Diğerleri kalktı ayaklandı. Sürekli geçtiğimiz yol her gün kullanıyoruz. 20 gün önce haber verdim su var çekin diye çekmemişler. Telef ettiler benim hayvanlarımı" dedi.
Yapılan çalışmaların ardından menfezdeki su boşaltılırken toplamda 7 koyunun telef olduğu belirlendi.
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